Torino, viola la quarantena per la fidanzata: denunciato - Scoperto un "baco" nel Green pass (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Green pass resta attivo anche se si è in quarantena a causa di un'infezione accertata da Covid. Non dovrebbe succedere ma il sistema di tracciamento del certificato verde ha un punto debole . Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilresta attivo anche se si è ina causa di un'infezione accertata da Covid. Non dovrebbe succedere ma il sistema di tracciamento del certificato verde ha un punto debole . Il ...

Advertising

LaStampa : Viola la quarantena per amore: scovato in hotel e denunciato. E si scopre un baco nei Green pass - franconemarisa : RT @LaStampa: Viola la quarantena per amore: scovato in hotel e denunciato. E si scopre un baco nei Green pass - serenel14278447 : Viola la quarantena per amore: scovato in hotel e denunciato. E si scopre un baco nei Green pass - alexbottoni : Viola la quarantena per amore. E si scopre un baco nei Green pass - CorriereTorino : Viola la quarantena Covid per raggiunge la fidanzata in treno ma il Green pass è ok -