Torino | bar nella bufera per un cartello “sessista” Le femministe | “Lo faremo chiudere”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic — «Tre birre per 6 euro, se mostri le tette 5 euro (in cassa)»: nell’era del femminismo paranoide e della caccia all’uomo cis-etero esporre unsimile fuori da un pub è ormai sintomo di istinti suicidi. E infatti la promozione è durata poco. Birreria con”: leimpazziscono Accade aalla birreria Rough Santa Giulia, dove il titolare ha commesso un’imperdonabile ingenuità: credere che nel 2021 la maggior parte delle donne possegga ancora il senso dell’umorismo necessario per farsi due risate davanti a uncon scritto la parola «tette». Ormai lobotomizzate dai dogmi post-MeToo, private di qualsiasi diritto ma pronte a inalberarsi per una battuta o a gettare sulla graticola e rovinare l’esistenza di un povero sprovveduto per ...