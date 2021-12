The Witcher 2: Dall’8 al 19 dicembre Milano diventa la tana di uno dei mostri del Continente (Di giovedì 9 dicembre 2021) In occasione del lancio della seconda stagione di The Witcher, dall'8 al 19 dicembre Milano diventa la tana di uno dei mostri più spaventosi del Continente. The Witcher 2 arriverà su Netflix il 17 dicembre 2021 e in occasione dell'uscita della seconda stagione della serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia, dall'8 al 19 dicembre, in Piazza 25 Aprile a Milano verrà installata una mostruosa replica del Miriapode, una delle letali creature che il protagonista si trova ad affrontare nei nuovi episodi della serie. Il mostro sarà imprigionato all'interno di una sfera, una snowball, in pieno spirito natalizio e accanto all'installazione sarà presente un totem con un codice QR con cui i fan, aspiranti ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) In occasione del lancio della seconda stagione di The, dall'8 al 19ladi uno deipiù spaventosi del. The2 arriverà su Netflix il 172021 e in occasione dell'uscita della seconda stagione della serie basata sulla Saga di Geralt di Rivia, dall'8 al 19, in Piazza 25 Aprile averrà installata una mostruosa replica del Miriapode, una delle letali creature che il protagonista si trova ad affrontare nei nuovi episodi della serie. Il mostro sarà imprigionato all'interno di una sfera, una snowball, in pieno spirito natalizio e accanto all'installazione sarà presente un totem con un codice QR con cui i fan, aspiranti ...

