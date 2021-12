The Ferragnez, nella serie viene mostrata la terapia di coppia: ecco cosa Chiara Ferragni e Fedez lamentano l’uno dell’altro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da qualche ora è disponibile su Amazon Prime la serie The Ferragnez, incentrata su Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia. Sono usciti i primi cinque episodi e già nel primo ci sono delle scene che hanno molto colpito i fan della coppia. nella puntata intitolata It’s Christmas time, i due appaiono durante la loro prima seduta di terapia di coppia nel corso della quale sono emerse delle reciproche lamentale. In particolare l’influencer ha osservato: La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù. Federico, dal canto suo, ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Da qualche ora è disponibile su Amazon Prime laThe, incentrata sue tutta la loro famiglia. Sono usciti i primi cinque episodi e già nel primo ci sono delle scene che hanno molto colpito i fan dellapuntata intitolata It’s Christmas time, i due appaiono durante la loro prima seduta didinel corso della quale sono emerse delle reciproche lamentale. In particolare l’influencer ha osservato: La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasio anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù. Federico, dal canto suo, ha ...

