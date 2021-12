The Ferragnez – La serie: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 9 dicembre 2021) quante puntate sono previste per The Ferragnez – La serie su Amazon Prime Video con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda otto puntate (o episodi). Le prime cinque saranno disponibili dal 9 dicembre 2021; le ultime tre dal 16 dicembre 2021. Di seguito la programmazione: Da episodio 1 a episodio 5: giovedì 9 dicembre 2021 Da episodio 6 a episodio 8: giovedì 16 dicembre 2021 durata Quanto durano gli episodi? La durata di ogni episodio di The Ferragnez – La serie varia da 29 a 40 minuti. Dove vederli in diretta tv e live streaming? La docu-serie tv, come detto, va in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. I primi cinque episodi dal 9 dicembre; gli altri tre dal 16 ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 9 dicembre 2021)sono previste per The– Lasu Amazon Prime Video con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda otto(o episodi). Le prime cinque saranno disponibili dal 9 dicembre 2021; le ultime tre dal 16 dicembre 2021. Di seguito la programmazione: Da episodio 1 a episodio 5: giovedì 9 dicembre 2021 Da episodio 6 a episodio 8: giovedì 16 dicembre 2021Quanto durano gli episodi? Ladi ogni episodio di The– Lavaria da 29 a 40 minuti. Dove vederli in diretta tv e live streaming? La docu-tv, come detto, va in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. I primi cinque episodi dal 9 dicembre; gli altri tre dal 16 ...

