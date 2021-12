‘The Ferragnez – La serie’, da oggi 9 dicembre le prime puntate (Di giovedì 9 dicembre 2021) Escono oggi, giovedì 9 dicembre, le prime puntate di ‘The Ferragnez’, la serie televisiva che racconta senza (troppi) filtri la vita della coppia più famosa d’Italia. Nel corso delle puntate che compongono la serie si avvicenderanno tutti componenti della famiglia: dai genitori di Chiara a quelli di Fedez, e poi sorelle, fratelli e rispettivi consorti. La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, vedrà la conclusione, con le ultime 3 puntate, giovedì 16 dicembre. Il primo episodio è disponibile dalla mezzanotte di oggi e sarà visibile in 240 Paesi e territori nel mondo. La celebre coppia, una delle più apprezzate e seguite, avrà ancora gli occhi addosso nel nuovo esperimento televisivo. La serie metterà in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Escono, giovedì 9, ledi’, la serie televisiva che racconta senza (troppi) filtri la vita della coppia più famosa d’Italia. Nel corso delleche compongono la serie si avvicenderanno tutti componenti della famiglia: dai genitori di Chiara a quelli di Fedez, e poi sorelle, fratelli e rispettivi consorti. La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, vedrà la conclusione, con le ultime 3, giovedì 16. Il primo episodio è disponibile dalla mezzanotte die sarà visibile in 240 Paesi e territori nel mondo. La celebre coppia, una delle più apprezzate e seguite, avrà ancora gli occhi addosso nel nuovo esperimento televisivo. La serie metterà in ...

