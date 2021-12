The Ferragnez, la serie: Chiara Ferragni e Fedez riescono nell'impossibile (Di giovedì 9 dicembre 2021) I prime cinque episodi del docu-reality dedicato ai Ferragnez e disponibile su Prime Video riesce a raccontare qualcosa in più di una coppia della quale pensavamo di sapere tutto Leggi su vanityfair (Di giovedì 9 dicembre 2021) I prime cinque episodi del docu-reality dedicato aie disponibile su Prime Video riesce a raccontare qualcosa in più di una coppia della quale pensavamo di sapere tutto

Advertising

PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - team_world : Lo show più chiacchierato del momento è ora su #PrimeVideo: THE FERRAGNEZ ?? ? Non hai un abbonamento alla piattafor… - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - drewseleg : RT @vogue_italia: In attesa di The Ferragnez, un recap con tutti i look che hanno lasciato il segno - drewseleg : RT @PrimeVideoIT: Ci siamo ci siamo ci siamooo ?? Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono FUORI ORAAAA #TheFerragnezSeries #TheFe… -