The Ferragnez, la recensione. Ecco perché “non si finisce mai di scoprire” la vita di Chiara Ferragni e Fedez (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una terapia di coppia che fa da fil rouge a tutta la narrazione. E un mix ben bilanciato tra scene di vita quotidiana e momenti super esclusivi, che finisce per regalare ai fan della famiglia più social d’Italia un’idea ancora più accurata delle loro giornate. Un’idea più precisa sui loro punti forti e sulle loro fragilità. Sono usciti oggi, giovedì 9 dicembre, su Amazon Prime Video i primi cinque episodi di The Ferragnez, la docu-serie girata tra dicembre 2020 e aprile 2021 che trasforma (come se ce ne fosse bisogno) Chiara Ferragni e Fedez nei Kardashian d’Italia. In tutti questi anni il racconto social della loro vita non ha subìto battute d’arresto. Numerosi momenti privati sono stati trasformati in post e stories. Molte volte sono diventati anche pretesto per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una terapia di coppia che fa da fil rouge a tutta la narrazione. E un mix ben bilanciato tra scene diquotidiana e momenti super esclusivi, cheper regalare ai fan della famiglia più social d’Italia un’idea ancora più accurata delle loro giornate. Un’idea più precisa sui loro punti forti e sulle loro fragilità. Sono usciti oggi, giovedì 9 dicembre, su Amazon Prime Video i primi cinque episodi di The, la docu-serie girata tra dicembre 2020 e aprile 2021 che trasforma (come se ce ne fosse bisogno)nei Kardashian d’Italia. In tutti questi anni il racconto social della loronon ha subìto battute d’arresto. Numerosi momenti privati sono stati trasformati in post e stories. Molte volte sono diventati anche pretesto per ...

PrimeVideoIT : Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono disponibili Noi: ?? ?? ?? ?? ?? ?? #TheFerragnezSeries… - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - mattiaacasati : RT @PrimeVideoIT: Ci siamo ci siamo ci siamooo ?? Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono FUORI ORAAAA #TheFerragnezSeries #TheFe… - LaureenStan : Ho appena aggiunto The Ferragnez alla mia raccolta! #tvtime - LaureenStan : Ho appena aggiunto The Ferragnez alla mia raccolta! #tvtime -