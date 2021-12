The Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime durante la terapia di coppia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiara Ferragni scoppia a piangere durante la terapia di coppia, mentre suo marito Fedez l’ascolta seduto accanto a lei. Il primo episodio di The Ferragnez – La Serie, in onda su Prime Video, mantiene quello che promette: uno spaccato intimo della famiglia più social che conosciamo. La serie si apre con la puntata dal titolo It’s Christmas Time che racconta com’è andata la prima seduta di terapia di coppia di Chiara Ferragni e Fedez che, seduti davanti ad uno psicologo, si confessano raccontando cosa si nasconde dietro la vita patinata (che tutti conosciamo) mostrata sui social. Chiara Ferragni: “Fedez mi fa sentire inutile” Chiara ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 dicembre 2021)a piangereladi, mentre suo marito Fedez l’ascolta seduto accanto a lei. Il primo episodio di The– La Serie, in onda su Prime Video, mantiene quello che promette: uno spaccato intimo della famiglia più social che conosciamo. La serie si apre con la puntata dal titolo It’s Christmas Time che racconta com’è andata la prima seduta dididie Fedez che, seduti davanti ad uno psicologo, si confessano raccontando cosa si nasconde dietro la vita patinata (che tutti conosciamo) mostrata sui social.: “Fedez mi fa sentire inutile”...

