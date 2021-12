The Ferragnez, chi è Furio Ravera, psicologo di Fedez, esperto in psichiatria? Età, foto, Instagram (Di giovedì 9 dicembre 2021) Furio Ravera è lo psicologo di Fedez, protagonista insieme alla moglie della serie The Ferragnez, uscita su Amazon Prime Video. Ma cosa sappiamo dell’esperto? Leggi anche: Rosalba, tata di Chiara Ferragni e Fedez: chi è? Quanto guadagna? Dove vive? Instagram Chi è Furio Ravera, lo psicologo di Fedez? Biografia Non abbiamo informazioni circa l’età di... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 dicembre 2021)è lodi, protagonista insieme alla moglie della serie The, uscita su Amazon Prime Video. Ma cosa sappiamo dell’? Leggi anche: Rosalba, tata di Chiara Ferragni e: chi è? Quanto guadagna? Dove vive?Chi è, lodi? Biografia Non abbiamo informazioni circa l’età di...

Advertising

team_world : Lo show più chiacchierato del momento è ora su #PrimeVideo: THE FERRAGNEZ ?? ? Non hai un abbonamento alla piattafor… - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - AnnaSusini4 : RT @PrimeVideoIT: Ci siamo ci siamo ci siamooo ?? Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono FUORI ORAAAA #TheFerragnezSeries #TheFe… - ParliamoDiNews : oggi arriva su amazon la serie che più aspettavate da sempre, `the ferragnez`. ottimo argomento per. - Media e Tv… - hanker_edser_fp : RT @PrimeVideoIT: Ci siamo ci siamo ci siamooo ?? Le prime puntate di The Ferragnez - La Serie sono FUORI ORAAAA #TheFerragnezSeries #TheFe… -