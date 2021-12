The Darkside Detective ottiene un caso bonus a tema natalizio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e fra i vari giochi che riceveranno un contenuto a tema c’è anche The Darkside Detective: a fumble in The Dark. Come annunciato da Akupara Games dal 24 Dicembre i fan del gioco potranno cimentarsi in un nuovo divertente caso: “I Fantasmi del Natale passato“. Announcing Ghosts of Christmas Passed – a FREE DLC case for The Darkside Detective: A Fumble in the Dark!New jokes!Fresh point-and-clickin' action! McQueen DIES??Out on December 24!https://t.co/OYhhucNMoq@ds Detective pic.twitter.com/kK6Mys9pQB— Akupara Games (@akuparagames) December 8, 2021 L'articolo proviene da Google Stadia Italia. Leggi su g-stadia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e fra i vari giochi che riceveranno un contenuto ac’è anche The: a fumble in The Dark. Come annunciato da Akupara Games dal 24 Dicembre i fan del gioco potranno cimentarsi in un nuovo divertente: “I Fantasmi del Natale passato“. Announcing Ghosts of Christmas Passed – a FREE DLC case for The: A Fumble in the Dark!New jokes!Fresh point-and-clickin' action! McQueen DIES??Out on December 24!https://t.co/OYhhucNMoq@dspic.twitter.com/kK6Mys9pQB— Akupara Games (@akuparagames) December 8, 2021 L'articolo proviene da Google Stadia Italia.

