The Athletic | la nuova fabbrica degli scoop

Advertising

stefano_gatto97 : RT @tuttosport: The Athletic: '#Digne messo fuori squadra da Benitez'. In Serie A a gennaio? - ElTrenza93 : - MCalcioNews : Calciomercato, Digne litiga con Benitez: secondo The Athletic Juve e Inter sono alla finestra per il francese dell'… - tuttosport : The Athletic: '#Digne messo fuori squadra da Benitez'. In Serie A a gennaio? - Luxgraph : The Athletic: 'Digne messo fuori squadra da Benitez'. In Serie A a gennaio? -

Ultime Notizie dalla rete : The Athletic

Tuttosport

Secondo quanto riferiscel'obiettivo a sorpresa dei bianconeri sarebbe Lucas Digne, in rotta con Benitez all'Everton, che in Serie A ha ha già giocato ...Come riportato infatti da '', Lucas Digne è stato protagonista di un grande litigio con Rafa Benitez e sarebbe considerato tra i partenti in casa Everton .Morgan started all 34 of Miami's matches this past season, notching two goals and four assists while splitting time between winger and wing back.Watford head coach Claudio Ranieri has said all footballers should be vaccinated to help the fight against COVID-19.Football has been impacted by ...