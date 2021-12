TGA 2021: Suicide Squad Kill the Justice League sarà presente all’evento (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rocksteady sarà presente ai TGA 2021 con il suo prossimo titolo Suicide Squad Kill the Justice League; probabile un reveal gameplay allo show Con così tante rivelazioni annunciate come Il Signore degli Anelli: Gollum e il prossimo titolo di Sonic the Hedgehog, i The Game Awards 2021 sembrano essere, come sempre, uno degli eventi dell’anno videoludico più attesi. L’ultima notizia a questo riguardo è che Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady Studios può essere aggiunto all’elenco dei presenti ai TGA 2021. Su Twitter, il co-fondatore e direttore creativo Sefton Hill ha anticipato un potenziale reveal footage di gameplay ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 dicembre 2021) Rocksteadyai TGAcon il suo prossimo titolothe; probabile un reveal gameplay allo show Con così tante rivelazioni annunciate come Il Signore degli Anelli: Gollum e il prossimo titolo di Sonic the Hedgehog, i The Game Awardssembrano essere, come sempre, uno degli eventi dell’anno videoludico più attesi. L’ultima notizia a questo riguardo è chethedi Rocksteady Studios può essere aggiunto all’elenco dei presenti ai TGA. Su Twitter, il co-fondatore e direttore creativo Sefton Hill ha anticipato un potenziale reveal footage di gameplay ...

