Testo e traduzione di Valencia dei Bengala Fire, un’esplosione british dal sapore alt rock (Di giovedì 9 dicembre 2021) Con Valencia dei Bengala Fire possiamo dire che le sfumature alternative rock non hanno più confini. Ce lo racconta la voce di Mattia Mariuzzo, Mario quando indossa gli abiti e le attitudini di scena, che quando si cala nella parte del frontman ha un occhio che guarda verso Alex Turner degli Arctic Monkeys ma soprattutto a se stesso. Perché sì, quando si parla dei Bengala Fire si può mettere da parte il discorso sull’emulazione che talvolta è propria dei nuovi talenti. La band di Cornuda (Treviso) si porta dietro un climax internazionale che veste bene sia nei piccoli club italiani che nelle grandi arene internazionali. I Bengala Fire Stelle nascenti di X Factor 2021 che piacciono a Manuel Agnelli e Mika – e tra i due è nata una diatriba sul ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Condeipossiamo dire che le sfumature alternativenon hanno più confini. Ce lo racconta la voce di Mattia Mariuzzo, Mario quando indossa gli abiti e le attitudini di scena, che quando si cala nella parte del frontman ha un occhio che guarda verso Alex Turner degli Arctic Monkeys ma soprattutto a se stesso. Perché sì, quando si parla deisi può mettere da parte il discorso sull’emulazione che talvolta è propria dei nuovi talenti. La band di Cornuda (Treviso) si porta dietro un climax internazionale che veste bene sia nei piccoli club italiani che nelle grandi arene internazionali. IStelle nascenti di X Factor 2021 che piacciono a Manuel Agnelli e Mika – e tra i due è nata una diatriba sul ...

