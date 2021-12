Terza dose vaccino Moderna: possibili effetti collaterali, sintomi e tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 9 dicembre 2021) La campagna vaccinale con la Terza dose ormai è pienamente operativa. Le prenotazioni fanno ben sperare in una messa in sicurezza in vista delle festività natalizie, ovvero quando ci saranno i maggiori contatti con le persone. Moltissimi i vaccinati, sia tra gli under 18 che tra gli over. Due gli argomenti che hanno fatto molto discutere: il tema delle vaccinazioni per i bimbi e del mix dei vaccini. vaccino bimbi In quest’ultimo periodo si è registrata una pericolosa diffusione del virus tra i bambini, il che, unito alla scoperta della Mis-C, ha indotto ad avviare una campagna di vaccinazione anche tra gli under 12. Ricordiamo che, al momento, sono 19 i piccoli pazienti ricoverati nei vari ospedali sentinella Fiaso, di cui uno si trova in terapia intensiva. La metà dei ricoverati ha un’età superiore a 5 anni. Queste le parole della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 dicembre 2021) La campagna vaccinale con laormai è pienamente operativa. Le prenotazioni fanno ben sperare in una messa in sicurezza in vista delle festività natalizie, ovvero quando ci saranno i maggiori contatti con le persone. Moltissimi i vaccinati, sia tra gli under 18 che tra gli over. Due gli argomenti che hanno fatto molto discutere: il tema delle vaccinazioni per i bimbi e del mix dei vaccini.bimbi In quest’ultimo periodo si è registrata una pericolosa diffusione del virus tra i bambini, il che, unito alla scoperta della Mis-C, ha indotto ad avviare una campagna di vaccinazione anche tra gli under 12. Ricordiamo che, al momento, sono 19 i piccoli pazienti ricoverati nei vari ospedali sentinella Fiaso, di cui uno si trova in terapia intensiva. La metà dei ricoverati ha un’età superiore a 5 anni. Queste le parole della ...

Advertising

lorepregliasco : Ci sarebbe da chiedersi quanti voti stiano bruciando a destra continuando a lisciare il pelo ai no vax e a portare… - RobertoBurioni : Ricevo molte richieste in merito il che mi fa pensare che la cose sulla terza dose non siano chiare. 1) è INDIFFER… - HuffPostItalia : Nasce anche il popolo 'No Booster' che rifiuta la terza dose - jockk88 : RT @IlariaBifarini: Sento aria di restrizioni per tutti, finché non vi farete la terza dose. Poi, se vi comportate bene, qualche allentamen… - maria_previtera : Purtroppo è l’ultimo numero quello che deve fare pensare. Io sono vaccinata e la prossima settimana faccio la terza… -