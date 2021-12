Terra Terra, il progetto del Parlamento europeo con YouTube per la salvaguardia del pianeta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cosa possono fare i singoli cittadini e creatori di contenuti per salvare il pianeta? Quali sono gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti finora del Parlamento europeo per la sostenibilità ambientale? Da queste due domande nasce l’idea dell’evento “Terra Terra”, organizzato dal Parlamento europeo, YouTube e lo European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis) per diffondere la conoscenza delle politiche in atto e dare una corretta informazione su quanto è stato fatto e quali sono gli obiettivi fissati dall’UE per il futuro in materia di tutela del clima, economia circolare, lotta allo spreco alimentare, lotta all’inquinamento. Venerdì 10 dicembre alle ore 11 l’evento sarà disponibile in diretta sul canale ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Cosa possono fare i singoli cittadini e creatori di contenuti per salvare il? Quali sono gli obiettivi fissati e i risultati raggiunti finora delper la sostenibilità ambientale? Da queste due domande nasce l’idea dell’evento “”, organizzato dale lo European Institute of Innovation for Sustainability (Eiis) per diffondere la conoscenza delle politiche in atto e dare una corretta informazione su quanto è stato fatto e quali sono gli obiettivi fissati dall’UE per il futuro in materia di tutela del clima, economia circolare, lotta allo spreco alimentare, lotta all’inquinamento. Venerdì 10 dicembre alle ore 11 l’evento sarà disponibile in diretta sul canale ...

Advertising

tvsorrisi : MARCO MENGONI è il protagonista della PRIMA COVER DIGITALE di TV Sorrisi e Canzoni. Per l'occasione condivide con i… - ladyonorato : In #Francia, la polizia protesta contro #Macron e i poliziotti annunciano le proprie dimissioni gettando a terra le… - ilfoglio_it : #PatrickZaki è stato scarcerato. A Mansura ha riabbracciato la madre dopo 22 mesi di detenzione. Il primo febbraio… - PicenusPrimus : RT @scenarieconomic: Io sono il grande #Omicron nipote di Pfizer figlio di Kmer della tribù di Istar della terra desolata del Sknir. Uno de… - ilmagoditwit : RT @BMastrotta: Hanno ricreato l'inferno in terra -