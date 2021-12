Tennis | Jannik Sinner incontra Sandro Tonali | cosa si sono regalati?

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021)si sta godendo una settimana di meritate vacanze al termine di una stagione particolarmente intensa, durante la quale ha vinto quattro tornei, è entrato nella top-10 del ranking ATP e si è distinto tra ATP Finals e Coppa Davis. L’altoatesino tornerà in campo per la ATP Cup, la competizione per Nazionali in programma sul cemento di Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. Negli ultimi giorni il 20enne è tornato al vecchio amore per lo sci alpino e oggi ha fatto visita a Milanello, centro di allenamento del Milan. Ilta è infatti un grande tifoso dei rossoneri e oggi ha pranzato con l’allenatore Stefano Pioli,ndo anche Zlatan Ibrahimovic e, assistendo poi da bordocampo all’allenamento della capolista della Serie A....