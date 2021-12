Tennis, il 2021 tra alti e bassi di Lorenzo Musetti. Può diventare il doppista di cui ha bisogno l’Italia? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno molto importante per Lorenzo Musetti e probabilmente il Tennista di Carrara ha vissuto una stagione che sarà tra le più significative di sempre nella sua carriera. In dodici mesi il toscano ha scalato il ranking mondiale, dal 128° posto della classifica ATP al 59°, ma questo dato non può essere l’unico elemento da valutare in un anno che ha cambiato Lorenzo come uomo e giocatore, portandolo ad una crescita esponenziale, ma vivendo anche periodi altissimi ed altri molto molto bassi. Una stagione che si può dividere in due parti, un prima Roland Garros e un dopo Roland Garros. I primi mesi dell’anno sono stati sfavillanti per il toscano, capace di arrivare in semifinale ad Acapulco con il pubblico messicano in totale visibilio e poi soprattutto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilè stato un anno molto importante pere probabilmente ilta di Carrara ha vissuto una stagione che sarà tra le più significative di sempre nella sua carriera. In dodici mesi il toscano ha scalato il ranking mondiale, dal 128° posto della classifica ATP al 59°, ma questo dato non può essere l’unico elemento da valutare in un anno che ha cambiatocome uomo e giocatore, portandolo ad una crescita esponenziale, ma vivendo anche periodissimi ed altri molto molto. Una stagione che si può dividere in due parti, un prima Roland Garros e un dopo Roland Garros. I primi mesi dell’anno sono stati sfavillanti per il toscano, capace di arrivare in semifinale ad Acapulco con il pubblico messicano in totale visibilio e poi soprattutto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Women's Tennis Association (Wta), l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il… - ilpost : La Women’s Tennis Association ha sospeso tutti i tornei in Cina per seri dubbi sulle condizioni della tennista cine… - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: La sorpresa del 2021 del tennis femminile italiano ha deciso che la prossima palla la sbaglia nel 2028 ?? #Bronzetti ????… - alessanFERRON : Nole hh avuto il covid, quindi è possibile che questo sia bastato, come dovrebbe estare per tutti quelli guariti se… - fisco24_info : Tennis: Open Australia; 11 italiani in tabellone: Pubblicata l'entry list del primo Slam della stagione -