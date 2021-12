Tennis, Australian Open 2022: Djokovic nel torneo? Dubbi da parte del direttore del torneo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Novak Djokovic agli Australian Open 2022? Il Dubbio della partecipazione rimane, nonostante l’uscita ufficiale della entry list del torneo nel quale figura il serbo numero 1 del mondo. Ad alimentare ulteriormente la nube di voci e rumors è stato Craig Tiley, il direttore del torneo, che in un’intervista coi media locali e non solo ha dichiarato: “Djokovic? Non faremo deroghe sanitarie a nessuno – in riferimento al fatto che il Tennista di Belgrado non abbia mai confermato il fatto di essere vaccinato -, la entry list del torneo esiste e lo vede partecipe, ma ricordatevi che stiamo parlando di un pezzo di carta formale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Novakagli? Ilo dellacipazione rimane, nonostante l’uscita ufficiale della entry list delnel quale figura il serbo numero 1 del mondo. Ad alimentare ulteriormente la nube di voci e rumors è stato Craig Tiley, ildel, che in un’intervista coi media locali e non solo ha dichiarato: “? Non faremo deroghe sanitarie a nessuno – in riferimento al fatto che ilta di Belgrado non abbia mai confermato il fatto di essere vaccinato -, la entry list delesiste e lo vedecipe, ma ricordatevi che stiamo parlando di un pezzo di carta formale, ...

