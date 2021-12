Tendenze capelli dell’inverno: caschetto o frangia? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Life&People.it Il 2022 sta per arrivare e porta con se voglia di cambiamento e riscatto. Si dice che quando una donna si taglia i capelli, vuole cambiare vita; ecco allora una selezione delle Tendenze adocchiate tra sfilate e riviste che possano ispirare il nostro prossimo hairlook. Che ti piaccia un caschetto o una chioma lunga è indifferente, l’importante è iniziare il nuovo anno con il taglio giusto. Se fino ad ora i trend ci hanno suggerito lunghezze dal finish netto e preciso, gli esperti e i migliori cool-hunter, ovvero coloro che si occupano di osservare le Tendenze attraverso i media, la moda e gli scenari culturali nei quali si sviluppano, ci prospettano un mood totalmente diverso; gli styling più in voga sono ispirati dai magnifici anni ’70 e ’90, prendendo come ispirazione scalature indomate e ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 9 dicembre 2021) Life&People.it Il 2022 sta per arrivare e porta con se voglia di cambiamento e riscatto. Si dice che quando una donna si taglia i, vuole cambiare vita; ecco allora una selezione delleadocchiate tra sfilate e riviste che possano ispirare il nostro prossimo hairlook. Che ti piaccia uno una chioma lunga è indifferente, l’importante è iniziare il nuovo anno con il taglio giusto. Se fino ad ora i trend ci hanno suggerito lunghezze dal finish netto e preciso, gli esperti e i migliori cool-hunter, ovvero coloro che si occupano di osservare leattraverso i media, la moda e gli scenari culturali nei quali si sviluppano, ci prospettano un mood totalmente diverso; gli styling più in voga sono ispirati dai magnifici anni ’70 e ’90, prendendo come ispirazione scalature indomate e ...

