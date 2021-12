Tegola Bayern Monaco | il centrocampista tornerà in campo nel 2022

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Attraverso il proprio sito ufficiale ilha pubblicato un comunicato stampa in merito al rientro indi delJoshua Kimmich, chea disposizione di Nagelsmann nel prossimo gennaio. Il classe 1995?, risultato positivo al coronavirus circa un mese fa, ha rilasciato alcune dichiarazione ai canali ufficiali del club : “Sono felice che il mio autoisolamento causato dal coronavirus sia terminato. Sto meglio ma non sono ancora in grado di allenarmi a pieno per via di una leggera infiltrazione nei polmoni. Farò quindi un po’ di allenamento riabilitativo e non vedo l’ora di tornare in piena attività a gennaio”. Joshua KimmichKimmich sarà dunque costretto a saltare la partita casalinga delcontro l’FSV Mainz 05 di sabato, la trasferta di ...