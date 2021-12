Tarquinia, un fermo per l’omicidio del professore Dario Angeletti (Di giovedì 9 dicembre 2021) C'è un fermo per l’omicidio del professore universitario Dario Angeletti , ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarquinia (Viterbo) . Si tratta di un uomo che ora è stato trasferito all’ospedale... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) C'è unperdeluniversitario, ucciso con un colpo di pistola martedì a(Viterbo) . Si tratta di un uomo che ora è stato trasferito all’ospedale...

