Tarquinia, fermato il presunto assassino del professore Angeletti: alla vista delle manette è svenuto (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è un fermo per l’omicidio del professore universitario ucciso nel parcheggio delle Saline a Tarquinia, in provincia di Viterbo, Dario Angeletti. A quanto si apprende, i carabinieri hanno fermato un uomo sospettato del delitto. In queste ore diverse persone erano state ascoltate dai carabinieri che conducono le indagini e sono state effettuate anche delle perquisizioni. Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla procura di Civitavecchia, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che inquadrano da lontano l’area del parcheggio dove è stato trovato cadavere il cinquantenne ucciso con un colpo di pistola alla testa in auto. Il fermato, che ha accusato un malore, si trova al momento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) C’è un fermo per l’omicidio deluniversitario ucciso nel parcheggioSaline a, in provincia di Viterbo, Dario. A quanto si apprende, i carabinieri hannoun uomo sospettato del delitto. In queste ore diverse persone erano state ascoltate dai carabinieri che conducono le indagini e sono state effettuate ancheperquisizioni. Al vaglio degli investigatori, coordinati dprocura di Civitavecchia, anche le immaginitelecamere di sorveglianza presenti nella zona che inquadrano da lontano l’area del parcheggio dove è stato trovato cadavere il cinquantenne ucciso con un colpo di pistolatesta in auto. Il, che ha accusato un malore, si trova al momento ...

