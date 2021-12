Tajani: "Berlusconi al Colle? Ci sono i numeri. I voti si trovano..." (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Non si chiede di essere candidati al Quirinale e lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 dicembre 2021) "Non si chiede di essere candidati al Quirinale e lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso". Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silviopresidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo... Segui su affaritaliani.it

