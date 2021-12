Supercoppa Primavera | trionfa la Fiorentina ai rigori | decisivo Agostinelli

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lavince laItalia. Gara tiratissima quella contro l’Empoli, 3-3 dopo i tempi supplementari Trionfo per lanellaItalia. La squadra viola si porta a casa il primo trofeo stagionale battendo aii campioni d’Italia dell’Empoli in una gara tiratissima e spettacolare. Allo stadio Castellani i padroni di casa vanno addirittura sul doppio vantaggio dopo neanche mezz’ora grazie ai gol di Magazzù e Rizza. Nella ripresa arriva però la rimonta viola che prima accorcia cone poi pareggia in pieno recupero con Toci. Si va così ai supplementari, dove gli ospiti sfruttano il momento emotivo per trovare addirittura il terzo gol ad opera di Krastev. Sembra fatta, ma i ragazzi di Buscè ...

Advertising

GIUSPEDU : RT @86_longo: Per il secondo anno consecutivo la @acffiorentina di capitan Corradini ( talento molto interessante) e mister Aquilani vince… - zazoomblog : Supercoppa Italiana Primavera 2021: la Fiorentina batte l’Empoli dopo i calci di rigore - #Supercoppa #Italiana… - tcm24com : La Fiorentina Primavera ha vinto la Supercoppa italiana #calcio primavera - fiorentinastats : RT @ClaudioMasini7: La #Fiorentina Primavera torna a vincere la Supercoppa Italiana a distanza di 10 anni esatti. Avevo il tweet già pronto… - nadi1913 : RT @MatteoDovellini: Complimenti alla Fiorentina Primavera, che si aggiudica la Supercoppa ai calci di rigore, dopo un'avvincente finale co… -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Primavera

Bianco (F) La Fiorentina rimonta l'Empoli, l'Empoli rimonta la Fiorentina, che partita al Castellani per la. Ci vogliono i calci di rigore per venire a capo di una gara ...La Fiorentina vince la2021. In finale, i viola superano l' Empoli al termine di un match folle. 2 - 2 dopo i tempi regolamentari, 3 - 3 dopo i supplementari, quindi 7 - 6 dopo i calci di rigore . ...Trionfo per la Fiorentina nella Supercoppa Italia Primavera. La squadra viola si porta a casa il primo trofeo stagionale battendo ai rigori i campioni d’Italia dell’Empoli in una gara tiratissima e ...Vittorio Agostinelli, trequartista della Fiorentina Primavera, è intervenuto al termine della finale di Supercoppa Italiana Primavera ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue ...