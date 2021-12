Superbonus, per le villette unifamiliari salta il tetto Isee a 25mila euro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi nuova riunione di maggioranza. Sui bonus edilizi si punta a chiudere l'accordo. Per le villette cancellato il limite reddituale o aumento da 25mila a 40mila euro. Pesa il nodo coperture Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 9 dicembre 2021) Oggi nuova riunione di maggioranza. Sui bonus edilizi si punta a chiudere l'accordo. Per lecancellato il limite reddituale o aumento daa 40mila. Pesa il nodo coperture

Advertising

fattoquotidiano : Incentivi inquinanti: rispuntano nella legge di bilancio le detrazioni per caldaie a biomasse escluse dal superbonu… - tupacshakurmofo : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #9dicembre: #villette, salta il limite per il Superbonus al 110%. Tagli… - EdiltecnicoIT : Superbonus condomini: scadenze differenziate per lavori trainati e trainanti? - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #9dicembre: #villette, salta il limite per il Superbonus al 11… - GinkoJPN : RT @sole24ore: Superbonus, per le unifamiliari salta il tetto Isee a 25mila euro -