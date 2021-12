Superbonus 110%: trovata l’intesa su villette e abolizione tetto Isee (Di giovedì 9 dicembre 2021) E anche sul Superbonus la maggioranza ha trovato la quadra, mettendo al sicuro la Manovra 2022, che rischiava di saltare a causa elle modifiche alla disciplina delle agevolazioni. Una pre-intesa è stata raggiunta nell’ambito delle interlocuzioni tenutesi in Senato alla vigilia dell’Immacolata, fra governo, relatori e forze che compongono la maggioranza, che si concretizzerà in un unico emendamento sul caoitolo Superbonus. Via libera a villette senza tetto Isee Il punto di compromesso è stato trovato sul mantenimento delle vecchia disciplina per chi è in stato avanzato con i lavori di riqualificazione e sull’eliminazione del tetto Isee di 25mila euro per le villette unifamiliari, in aggiunta alla fissazione di una soglia minima di lavori al di sotto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 9 dicembre 2021) E anche sulla maggioranza ha trovato la quadra, mettendo al sicuro la Manovra 2022, che rischiava di saltare a causa elle modifiche alla disciplina delle agevolazioni. Una pre-intesa è stata raggiunta nell’ambito delle interlocuzioni tenutesi in Senato alla vigilia dell’Immacolata, fra governo, relatori e forze che compongono la maggioranza, che si concretizzerà in un unico emendamento sul caoitolo. Via libera asenzaIl punto di compromesso è stato trovato sul mantenimento delle vecchia disciplina per chi è in stato avanzato con i lavori di riqualificazione e sull’eliminazione deldi 25mila euro per leunifamiliari, in aggiunta alla fissazione di una soglia minima di lavori al di sotto ...

