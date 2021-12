Superbonus 110%: accordo tra Banca Mps e Aurica per la cessione di circa 100 milioni di crediti fiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Banca Monte dei Paschi di Siena e Aurica Srl, società nata dall’unione delle sedi Cna di Cremona, Mantova, Pavia, Brescia, Bergamo e Milano e molto attiva nel comparto green energy, hanno sottoscritto un accordo per la cessione di circa 100 milioni di euro di crediti fiscali generati a seguito degli interventi di riqualificazione energetica ricompresi nella normativa del Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure sul Superbonus 110%. Aurica Energia opera in qualità di General Contractor, in grado, cioè, di fornire il pacchetto finito per accedere agli incentivi fiscali per le iniziative di efficientamento energetico. Aurica nasce nel novembre del 2018 per il volere ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021)Monte dei Paschi di Siena eSrl, società nata dall’unione delle sedi Cna di Cremona, Mantova, Pavia, Brescia, Bergamo e Milano e molto attiva nel comparto green energy, hanno sottoscritto unper ladi100di euro digenerati a seguito degli interventi di riqualificazione energetica ricompresi nella normativa del Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure sulEnergia opera in qualità di General Contractor, in grado, cioè, di fornire il pacchetto finito per accedere agli incentiviper le iniziative di efficientamento energetico.nasce nel novembre del 2018 per il volere ...

