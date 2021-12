Superate 100 milioni di vaccinazioni in Italia Figliuolo | Grande lavoro di squadra

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 100.083.572 le dosi di vaccino somministrate in. E’ quanto si legge nel report del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato a questa mattina. L’aver raggiunto i centodi dosi somministrate è un “risultato straordinario” che è stato possibile grazie ad un “difatto da tutti i protagonisti in campo”: Regioni, Province autonome, Protezione Civile, Difesa, mondo delle associazioni e del volontariato. Lo dice il commissario, rivolgendo un “particolare ringraziamento” a “medici, farmacisti, infermieri, operatori sociosanitari e 47,5dini che hanno aderito alla campagna”.

