Suicidio assistito, passa l’emendamento che permette l’obiezione di coscienza. Cappato: “Frettoloso passo indietro rispetto alla Consulta” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Parlamento va avanti sul disegno di legge sul Suicidio assistito, ma i compromessi trovati per portare il provvedimento in Aula annacquano la proposta iniziale. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti ripreso oggi le votazioni con l’obiettivo di concludere in giornata e portare il ddl in Aula la prossima settimana. Tra le modifiche approvate oggi, ce n’è una molto discussa nelle scorse settimane: l’obiezione di coscienza. Un passaggio che, secondo i promotori del referendum sull’eutanasia, rappresenta “un Frettoloso passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta”. Obiezione di coscienza: l’emendamento approvato – “La dichiarazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Parlamento va avanti sul disegno di legge sul, ma i compromessi trovati per portare il provvedimento in Aula annacquano la proposta iniziale. Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno infatti ripreso oggi le votazioni con l’obiettivo di concludere in giornata e portare il ddl in Aula la prossima settimana. Tra le modifiche approvate oggi, ce n’è una molto discussa nelle scorse settimane:di. Unggio che, secondo i promotori del referendum sull’eutanasia, rappresenta “unsentenza della”. Obiezione diapprovato – “La dichiarazione ...

