Sui monti appare la figura di un elefante | magia della natura

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Garfagnana, 9 dicembre 2021 - La Garfagnana non smette di sorprendere e di regalare aspetti straordinari, inconsueti e stimolanti, scorci da ammirare e che incantano. Come questo nella foto, scovato ...

Si tratta delle chiara figura di un elefante, stagliata sul versante che guarda la Valle del Serchio dei monti Romecchio e Omo, evidenziata dalla caduta nella neve, anche se pure la sua versione ... Garfagnana, 9 dicembre 2021 - La Garfagnana non smette di sorprendere e di regalare aspetti straordinari, inconsueti e stimolanti, scorci da ammirare e che incantano. Come questo nella foto, scovato s ...