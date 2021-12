Sufficienza stiracchiata per la Champions delle italiane

Leggi su panorama

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Due avanti (Juventus e Inter), una retrocessa in Europa League (Atalanta) e una bocciata senza appello (Milan): il bilancio dell'autunno dell'Italia inLeague è un concentrato di luci ed ombre. Fa male la resa dell'Atalanta davanti agli spagnoli del Villarreal, non per la qualità dell'avversario che solo sei mesi fa si prendeva la coppa di consolazione, quanto perché ormai abituati a considerare la Dea una grande e, quindi, favorita in un confronto da giocare con conforto del proprio pubblico. Invece proprio la banda Gasperini ha tradito, battuta nella testa prima ancora che dai colpi del Villarreal: quasi un crollo emotivo che sorprende perché prodotto dalla squadra italiana considerata più europea di tutte per ritmo, approccio alle gare e continua ricerca della metà campo avversaria. Peccato davvero, anche perché il girone è un concentrato di occasioni ...