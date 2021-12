Stupisce scoprire come certe convinzioni irrazionali riguardino anche illustri pensatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il 55° rapporto annuale del Censis è impietoso nel definire quella italianauna “società irrazionale”. Un’ampia porzione di cittadini è poco in grado di regolare il pensiero secondo quello che Freud chiamava “principio di realtà”. Pregiudizi, passioni, egocentrismi, narcisismi e protagonismi la fanno da padroni nell’epoca in cui ognuno di noi è in vendita sulla vetrina dei social network o di uno schermo. È stata proprio la pandemia a svelare la pandemenza di fondo che affligge l’Italia. Ciò ben prima della comparsa del Covid-19, che per tanti motivi ha fatto da detonatore. Un italiano su tre si dice convinto che il vaccino è “sperimentale”, conferendo una connotazione negativa a questo aggettivo che, fin dai tempi dell’umanesimo (nato in Italia…), distingueva il pensiero scientifico da quello magico (la scienza ha bisogno di sperimentare e sbagliare, per fare ...