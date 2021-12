Stop ai magistrati in politica. Cartabia: “Mai più un caso Maresca” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – “Un caso come quello del giudice Maresca non deve mai più ripetersi”: così il ministro della Giustizia Marta Cartabia annuncia la volontà di dire basta ai magistrati in politica. La Guardasigilli interviene sul caso del candidato sindaco di Napoli, tornato a fare il magistrato mantenendo però il seggio al consiglio comunale. In proposito la Cartabia annuncia che farà la sua proposta alle forze di maggioranza per scongiurare in futuro casi simili. Da oggi poi – annuncia – prendono il via gli incontri per la riforma del Csm, il Consiglio superiore della magistratura, e dell’ordinamento giudiziario. Cartabia ad Atreju: “Mai più un caso Maresca” Mai più un caso Maresca: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic – “Uncome quello del giudicenon deve mai più ripetersi”: così il ministro della Giustizia Martaannuncia la volontà di dire basta aiin. La Guardasigilli interviene suldel candidato sindaco di Napoli, tornato a fare il magistrato mantenendo però il seggio al consiglio comunale. In proposito laannuncia che farà la sua proposta alle forze di maggioranza per scongiurare in futuro casi simili. Da oggi poi – annuncia – prendono il via gli incontri per la riforma del Csm, il Consiglio superiore della magistratura, e dell’ordinamento giudiziario.ad Atreju: “Mai più un” Mai più un: ...

