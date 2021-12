Steve dei Bronski Beat è morto: il successo e la malattia improvvisa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il bassista Steve Bronski, uno dei fondatori dei Bronski Beat è morto: il successo e la malattia improvvisa, aveva 61 anni. Steve Bronski, membro fondatore del trio synth-pop britannico Bronski Beat, è morto, ha confermato una fonte vicina al gruppo. La BBC ha riferito che la sua età era di 61 anni. Non è stata fornita alcuna causa di morte. Il suo compagno di band Jimmy Somerville lo ha descritto come un “uomo di talento e molto melodico”. Ha aggiunto in un commosso ricordo: “Lavorare con lui sulle canzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato così tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante. Grazie per ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il bassista, uno dei fondatori dei: ile la, aveva 61 anni., membro fondatore del trio synth-pop britannico, è, ha confermato una fonte vicina al gruppo. La BBC ha riferito che la sua età era di 61 anni. Non è stata fornita alcuna causa di morte. Il suo compagno di band Jimmy Somerville lo ha descritto come un “uomo di talento e molto melodico”. Ha aggiunto in un commosso ricordo: “Lavorare con lui sulle canzoni e sull’unica canzone che ha cambiato le nostre vite e ha toccato così tante altre vite, è stato un momento divertente ed emozionante. Grazie per ...

