Stefano De Martino torna nella vita di Belen con la preghiera che lui si è tatuato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Stefano De Martino non potrà mai sparire dalla vita di Belen perché hanno un figlio. Non è però per il piccolo Santiago che questa volta Belen e Stefano appaiono di nuovo vicini, uniti. C’è un dettaglio importante, una benedizione, frasi che non sono sfuggite ai più attenti, a chi magari spera che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino possa ancora accadere qualcosa. Magari non accadrà mai niente ma il gesto fatto da Belen ha una certa rilevanza. Il conduttore nel 2013 si è fatto tatuare una preghiera, una benedizione attribuita a San Patrizio e dedicata al Viaggiatore. Stefano fece tradurre quelle parole in spagnolo per sua moglie. Quel tatuaggio oggi Belen l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 dicembre 2021)Denon potrà mai sparire dalladiperché hanno un figlio. Non è però per il piccolo Santiago che questa voltaappaiono di nuovo vicini, uniti. C’è un dettaglio importante, una benedizione, frasi che non sono sfuggite ai più attenti, a chi magari spera che traRodriguez eDepossa ancora accadere qualcosa. Magari non accadrà mai niente ma il gesto fatto daha una certa rilevanza. Il conduttore nel 2013 si è fatto tatuare una, una benedizione attribuita a San Patrizio e dedicata al Viaggiatore.fece tradurre quelle parole in spagnolo per sua moglie. Quel tatuaggio oggil’ha ...

