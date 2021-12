Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg protagonista della nuova serie (Di giovedì 9 dicembre 2021) La serie Star Wars: The Acolyte, uno dei nuovi progetti realizzati per Disney+, ha trovato la sua protagonista: Amandla Stenberg. Star Wars: The Acolyte, uno dei nuovi progetti realizzati per Disney+, avrà come protagonista l'attrice Amandla Stenberg. La Star di Hunger Games e Caro Evan Hansen è stata scelta come Star dell'attesa serie che sarà ambientata circa 200 anni prima la storia di Luke Skywalker. The Acolyte sarà sviluppato e prodotto da Leslye Headland e, attualmente, non è stato svelato alcun dettaglio ufficiale riguardante il personaggio affidato ad Amandla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021) La: The, uno dei nuovi progetti realizzati per Disney+, ha trovato la sua: The, uno dei nuovi progetti realizzati per Disney+, avrà comel'attrice. Ladi Hunger Games e Caro Evan Hansen è stata scelta comedell'attesache sarà ambientata circa 200 anni prima la storia di Luke Skywalker. Thesarà sviluppato e prodotto da Leslye Headland e, attualmente, non è stato svelato alcun dettaglio ufficiale riguardante il personaggio affidato ad...

Star Wars: The Acolyte, Amandla Stenberg sarà la protagonista della nuova serie tv Sarà Amandla Stenberg la protagonista di The Acolyte , la nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars prodotta per Disney+. Lo show viene descritto come un mystery - thriller che porterà gli spettatori all'interno di una galassia di oscuri segreti e poteri emergenti legati al lato oscuro ...

