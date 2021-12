Stadio San Siro, l’appello di Little Steven: “Dobbiamo salvarlo”. Il chitarrista di Bruce Springsteen contro l’abbattimento del Meazza (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Dobbiamo salvare San Siro!“. L’ennesimo appello a evitare di abbattere lo Stadio di Milano arriva da Little Steven, attore e musicista, chitarrista di Bruce Springsteen, che in un tweet chiede di sostenere il Comitato Sì Meazza, nato per salvare l’attuale e storico Meazza, evitando la costruzione del nuovo impianto voluto dai due club, Milan e Inter. Tra gli aderenti c’è anche il promoter Claudio Trotta (che ha più volte portato Springsteen a Milano). Secondo Steven Van Zandt, membro della E street Band che con il Boss ha suonato a San Siro già in sette occasioni, lo Stadio milanese è “uno degli ultimi dei grandi palcoscenici! Abbiamo abbastanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “salvare San!“. L’ennesimo appello a evitare di abbattere lodi Milano arriva da, attore e musicista,di, che in un tweet chiede di sostenere il Comitato Sì, nato per salvare l’attuale e storico, evitando la costruzione del nuovo impianto voluto dai due club, Milan e Inter. Tra gli aderenti c’è anche il promoter Claudio Trotta (che ha più volte portatoa Milano). SecondoVan Zandt, membro della E street Band che con il Boss ha suonato a Sangià in sette occasioni, lomilanese è “uno degli ultimi dei grandi palcoscenici! Abbiamo abbastanza ...

Advertising

Alexis_Sanchez : 10 anni che non vincevamo un scudetto , anche adesso siamo per la strada giusta .... adesso non si molla ???????? pe… - Inter : In diretta dallo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni il match di Coppa Italia dei ragazzi di @Chivu_Official contr… - fattoquotidiano : SALA, ULTIMO STADIO Miracolo a Milano. La denuncia di un piccolo gruppo di cittadini, sostenuta da un unico giornal… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Stadio San Siro, l’appello di Little Steven: “Dobbiamo salvarlo”. Il chitarrista di Bruce Springsteen contro l’abbatti… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Stadio San Siro, l’appello di Little Steven: “Dobbiamo salvarlo”. Il chitarrista di Bruce Springsteen contro l’abbatti… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio San Il Comitato Sì Meazza a Sala, partecipi alla nostra assemblea "San Siro per sempre"." Martedì sera Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool aveva dichiarato a Sky: "San Siro stadio eccezionale, non c'ero mai stato e il colpo d'occhio era veramente fantastico. Ma ...

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 16:00 di giovedì 9 dicembre 2021 e per le successive 24 ore Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta) 2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano) 3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale) ...

L'ultimo derby al San Nicola Questo fu l'ultimo derby giocato a Bari contro il Taranto. Era la quarta giornata di campionato (il 27 settembre del '92), ed il Bari era allenato da Lazaroni che fu poi esonerato per essere sostituit ...

Atalanta-Villarreal: allo stadio il clima è da rinvio più che da Champions La biglietteria di viale Giulio Cesare è rimasta aperta per la straordinarietà dell’evento dalle 16.30, ma i pochi avventori in coda non se la sono sentita di acquistare il tagliando ...

Siro per sempre"." Martedì sera Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool aveva dichiarato a Sky: "Siroeccezionale, non c'ero mai stato e il colpo d'occhio era veramente fantastico. Ma ...Sottopasso di Via Claudio/Paolo (lato sx) (Fuorigrotta) 2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano) 3. Sottopasso di via Vicinale CupaSeverino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale) ...Questo fu l'ultimo derby giocato a Bari contro il Taranto. Era la quarta giornata di campionato (il 27 settembre del '92), ed il Bari era allenato da Lazaroni che fu poi esonerato per essere sostituit ...La biglietteria di viale Giulio Cesare è rimasta aperta per la straordinarietà dell’evento dalle 16.30, ma i pochi avventori in coda non se la sono sentita di acquistare il tagliando ...