Sport sotto choc | il due volte campione olimpico arrestato per abusi su minori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Duea Londra nel 2012, è stato posto in custodia della polizia giovedì nell’ambito di un’indagine giudiziaria aperta per stupro di minore, come rivelato da C News. La procura di Mulhouse ci ha confermato “l’arresto a fine mattinata a Parigi su commissione rogatoria di un giudice istruttore di Mulhouse, e la sua custodia cautelare per atti di stupro e aggressione sessuale sudi 15 anni anni”. Secondo le informazioni, l’indagine segue una denuncia di un nuotatore che si è allenato con Yannick Agnel a Mulhouse tra il 2014 e il 2016. Diversi nuotatori o ex nuotatori sono statiposti a audizioni nelle ultime settimane. Yannick Agnel, 29 anni, ha concluso la sua carriera nel 2016, riqualificandosi in particolare nell’e-. Oltre ai suoi due titoli ...