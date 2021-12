Spinaci | attenzione alla cottura | cosa fare per non perdere il meglio per la salute

Leggi su chenews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ladegli alimenti è un passaggio da non sottovalutare. Soprattutto nelle verdure e le loro proprietà. Ecco acon gli(AdobeStock)L’alimentazione è uno dei fattori più importanti per la cura dell’organismo. Ci sono tantissimi alimenti e tantissimi modi di cucinarli. La, infatti, è un aspetto troppo spesso sottovalutato. Bisogna ricordare, però, che il processo che porta poi al piatto finito è tutto importante. Dall’acquisto dei prodotti passando per lae, infine, la presentazione. Il nostro mirino è sulla. Ci sono tanti modi di cuocere, ad esempio, le verdure. Quello più utilizzato è la bollitura. Ma, spesso, le proprietà dei vegetali possono ...