Spartak agli ottavi, Napoli al playoff: il Legia sbaglia il rigore del pari al 98'! (Di giovedì 9 dicembre 2021) A chiudere in vetta al girone del Napoli è lo Spartak Mosca che passa in trasferta sul campo del Legia per 1 - 0 con il gol in apertura di Bakaev e soprattutto grazie a Selikhov che para il rigore di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) A chiudere in vetta al girone delè loMosca che passa in trasferta sul campo delper 1 - 0 con il gol in apertura di Bakaev e soprattutto grazie a Selikhov che para ildi ...

Advertising

Mory_19 : RT @CB_Ignoranza: 91': Napoli 3-2 Leicester e Legia 0-1 Spartak Mosca, così il Napoli è qualificato ai sedicesimi; 97': rigore per il Legi… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: 91': Napoli 3-2 Leicester e Legia 0-1 Spartak Mosca, così il Napoli è qualificato ai sedicesimi; 97': rigore per il Legi… - Sas_PesTeam : RT @CB_Ignoranza: 91': Napoli 3-2 Leicester e Legia 0-1 Spartak Mosca, così il Napoli è qualificato ai sedicesimi; 97': rigore per il Legi… - Carmy40276793 : RT @CB_Ignoranza: 91': Napoli 3-2 Leicester e Legia 0-1 Spartak Mosca, così il Napoli è qualificato ai sedicesimi; 97': rigore per il Legi… - GazzettinoL : Napoli avanti in Europa League. La squadra di Spalletti batte 3-2 il Leicester chiude il girone al secondo posto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Spartak agli Spartak agli ottavi, Napoli al playoff: il Legia sbaglia il rigore del pari al 98'! A chiudere in vetta al girone del Napoli è lo Spartak Mosca che passa in trasferta sul campo del Legia per 1 - 0 con il gol in apertura di Bakaev ... Accesso diretto agli ottavi di Europa League per i ...

Risultati Europa - Conference League, vincono Napoli e Roma. Ora Lazio - Galatasaray 0 - 0: LIVE ... gli uomini di Spalletti si piazzano al secondo posto del gruppo C, alle spalle dello Spartak Mosca,...Zorya che blocca il Bodo sull'1 - 1 - chiudono il girone C al primo posto e si qualificano agli ...

Napoli-Leicester, Spalletti loda Elmas: "Sa fare tutto. Che reazione!" L'allenatore degli azzurri fa festa dopo la qualificazione ottenuta grazie al 3-2 del Maradona contro il Leicester. Partenopei ai sedicesimi di finale di Europa League ...

CLASSIFICA - Il Napoli secondo e qualificato ai sedicesimi, Spartak agli ottavi Il Napoli batte il Leicester 3-2 e si qualifica per i sedicesimi di Europa League. Gli azzurri restono agganciati allo Spartak Mosca con 10 punti, ma per gli scontri diretti si devono acconentare dell ...

A chiudere in vetta al girone del Napoli è loMosca che passa in trasferta sul campo del Legia per 1 - 0 con il gol in apertura di Bakaev ... Accesso direttoottavi di Europa League per i ...... gli uomini di Spalletti si piazzano al secondo posto del gruppo C, alle spalle delloMosca,...Zorya che blocca il Bodo sull'1 - 1 - chiudono il girone C al primo posto e si qualificano...L'allenatore degli azzurri fa festa dopo la qualificazione ottenuta grazie al 3-2 del Maradona contro il Leicester. Partenopei ai sedicesimi di finale di Europa League ...Il Napoli batte il Leicester 3-2 e si qualifica per i sedicesimi di Europa League. Gli azzurri restono agganciati allo Spartak Mosca con 10 punti, ma per gli scontri diretti si devono acconentare dell ...