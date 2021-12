Sparta Praga-Brondby, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sfida tra Sparta Praga e Brondby, ultima giornata del gruppo A, è decisiva per proseguire la stagione nelle competizioni europee (di seguito le formazioni ufficiali). Dopo cinque giornate, la compagine ceca è terza in classifica con 4 punti, a tre lunghezze dal Rangers secondo. In caso di arrivo a pari punti con gli scozzesi, questi sarebbero comunque avanti per il vantaggio negli scontri diretti: sconfitta per 1-0 all’andata e vittoria per 2-0 al ritorno. Lo Sparta dovrebbe almeno pareggiare questa sera contro il Brondby (ultimo nel girone con 2 punti) per andare agli spareggi contro una seconda classificata dei gironi di Conference League. In campionato, lo Sparta è reduce dalle vittorie contro Slovan Liberec e Karviná. Inoltre è terzo in ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sfida tra, ultima giornata del gruppo A, è decisiva per proseguire la stagione nelle competizioni europee (di seguito le). Dopo cinque giornate, la compagine ceca è terza in classifica con 4 punti, a tre lunghezze dal Rangers secondo. In caso di arrivo a pari punti con gli scozzesi, questi sarebbero comunque avanti per il vantaggio negli scontri diretti: sconfitta per 1-0 all’andata e vittoria per 2-0 al ritorno. Lodovrebbe almeno pareggiare questa sera contro il(ultimo nel girone con 2 punti) per andare agli spareggi contro una seconda classificata dei gironi di Conference League. In campionato, loè reduce dalle vittorie contro Slovan Liberec e Karviná. Inoltre è terzo in ...

