Spalletti su Napoli-Leicester: “Reazione di carattere dei miei giocatori” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Spalletti: “Reazione di carattere dei miei giocatori, nelle difficoltà hanno vinto la partita, Elmas si adatta ogni ruolo” Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Leicester in Europa League. Queste le sue parole: Spalletti su Napoli-Leicester “Quando prendi due gol come abbiamo preso e poi qualche difficoltà ce l’abbiamo, ci sembra che vada tutto di traverso, poi abbiamo avuto quella Reazione nel secondo tempo. -affermaSpalletti – Loro sono stati bravi, ci voleva una Reazione di carattere, di qualità, hanno avuto una Reazione importante di ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 9 dicembre 2021): “didei, nelle difficoltà hanno vinto la partita, Elmas si adatta ogni ruolo” Luciano, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro ilin Europa League. Queste le sue parole:su“Quando prendi due gol come abbiamo preso e poi qualche difficoltà ce l’abbiamo, ci sembra che vada tutto di traverso, poi abbiamo avuto quellanel secondo tempo. -afferma– Loro sono stati bravi, ci voleva unadi, di qualità, hanno avuto unaimportante di ...

Advertising

capuanogio : #Napoli, sfida decisiva con tante assenze per #Spalletti ma anche il #Leicester è pieno di problemi ed è arrivato i… - sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - CalcioNews24 : #Spalletti: «La vittoria mette tante cose a posto. Il mio #Napoli ha un’anima» - sportli26181512 : Napoli, #Spalletti: 'Abbiamo vinto nelle difficoltà. Elmas sa fare tutto': Ecco le parole del tecnico degli azzurri… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Napoli Napoli - Leicester, le pagelle di CM: Elmas porta gli azzurri ai sedicesimi, Vardy annullato, Petagna e Zielinski on fire Spalletti 7,5 : nonostante le assenze il Napoli c'è. Con gli uomini contati il Napoli rifila 3 gol al Leicester esprimendo anche un calcio pulito e concreto centrando i sedicesimi di finale di Europa ...

Napoli, le possibili avversarie ai sedicesimi di Europa League La formazione di Spalletti non passa direttamente agli ottavi di Europa League ma si è qualificata ... Ecco le possibili avversarie del Napoli ai sedicesimi di Europa League. Napoli - Leicester: ...

Spalletti a Sky: "Che reazione nel secondo tempo! Quando prendi due gol così sembra vada tutto storto" Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata col risultato di 3-2 ai danni del Leicester in Europa League: “ Quando prendi due gol come li abbi ...

Napoli-Leicester 3-2, post-partita Spalletti: “La squadra ha dimostrato carattere. Nelle difficoltà è riuscita a vincere” Il Napoli trionfa e vola ai sedicesimi di Europa League. Ounas ed Elmas mettono il loro nome tra i marcatori ma l'uomo del match è stato sicuramente Petagna.

7,5 : nonostante le assenze ilc'è. Con gli uomini contati ilrifila 3 gol al Leicester esprimendo anche un calcio pulito e concreto centrando i sedicesimi di finale di Europa ...La formazione dinon passa direttamente agli ottavi di Europa League ma si è qualificata ... Ecco le possibili avversarie delai sedicesimi di Europa League.- Leicester: ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata col risultato di 3-2 ai danni del Leicester in Europa League: “ Quando prendi due gol come li abbi ...Il Napoli trionfa e vola ai sedicesimi di Europa League. Ounas ed Elmas mettono il loro nome tra i marcatori ma l'uomo del match è stato sicuramente Petagna.