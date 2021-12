Spalletti spiega che vuol dire lavoro. E con Elmas, Ounas, Malcuit risolve gli enigmi storici del Napoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli batte il Leicester 3-2 ed è ancora in Europa League. Giocherà gli spareggi contro le terze dei gruppi Champions, potrebbe affrontare anche Barcellona o Borussia Dortmund. Partita di grande generosità. Da 2-0 a 2-2, infortunio di Lozano. Poi il 3-2, si rivede persino Manolas e sofferenza finale con Vardy che fallisce il colpo di testa del 3-3. È la vittoria di Spalletti, non c’è dubbio. Ha letteralmente trasformato questo gruppo di calciatori. Ounas, Elmas, Malcuit: giocatori considerati misteri gloriosi, enigmi irrisolti. Ben oltre il concetto di riserva. Sono loro a trascinare il Napoli alla vittoria contro il Leicester. Al termine di una giornata surreale, in cui Napoli viene messa in saccoccia diplomaticamente dai volponi del Leicester che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilbatte il Leicester 3-2 ed è ancora in Europa League. Giocherà gli spareggi contro le terze dei gruppi Champions, potrebbe affrontare anche Barcellona o Borussia Dortmund. Partita di grande generosità. Da 2-0 a 2-2, infortunio di Lozano. Poi il 3-2, si rivede persino Manolas e sofferenza finale con Vardy che fallisce il colpo di testa del 3-3. È la vittoria di, non c’è dubbio. Ha letteralmente trasformato questo gruppo di calciatori.: giocatori considerati misteri gloriosi,irrisolti. Ben oltre il concetto di riserva. Sono loro a trascinare ilalla vittoria contro il Leicester. Al termine di una giornata surreale, in cuiviene messa in saccoccia diplomaticamente dai volponi del Leicester che ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti spiega The Athletic, la nuova fabbrica degli scoop ... che ci rende più forti e diversi dai giornali - spiega la vicedirettrice - I cronisti tradizionali ... che si è fatto le ossa lavorando come freelance da Roma ai tempi della prima gestione Spalletti e ...

Legale Napoli spiega come vincere ricorso squalifica Spalletti - Top News Difficile dire se e quanto davvero ha influito sulla sconfitta contro l'Atalanta ma sicuramente l'assenza in panchina di Spalletti sabato scorso sulla panchina del Napoli si è fatta sentire. Il tecnico azzurro ha scontato la prima delle due giornate di squalifica inflittegli dopo le proteste nella gara col Sassuolo, ...

Spalletti spiega che vuol dire lavoro. E con Elmas, Ounas, Malcuit risolve gli enigmi storici del Napoli Poi il 3-2, si rivede persino Manolas e sofferenza finale con Vardy che fallisce il colpo di testa del 3-3. È la vittoria di Spalletti, non c’è dubbio. Ha letteralmente trasformato questo gruppo di ...

Napoli-Leicester, Palmeri: "Mossa giusta di Spalletti, inglesi in difficoltà in trasferta" Tancredi Palmeri, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della sfida del Maradona tra la squadra di Spalletti ed il Leicester di Rodgers.

