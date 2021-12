Spalletti | “Scommessa con Elmas | dovevo mantenere la promessa Gravissimo perdere Lozano”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Lucianorivela di aver fatto unaconalla fine del primo tempo di Napoli-Leicester: “Se segni mi tuffo”. Il tecnico del Napoli racconta il retroscena accaduto mentre si andava negli spogliatoi: “era triste per come stava andando la partita” dice. Il Napoli era passato in vantaggio proprio grazie ad un gol die quello di Ounas, poi era arrivata la rimonta del Leicester con il pareggio. “Ho detto adche se avesse segnato mi sarei sdraiato a terra. Ho evitato di farlo nel corso della partita perché non era il caso, ma la brutta figura l’ho fatta dopo, al termine della gara (ride, ndr). Mi sono tuffato perché glielo avevo promesso. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo giocato una partita di grande ...