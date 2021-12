Spalletti | “L’avevo promesso ad Elmas | a tutti gli altri bisogna fare solo una cosa”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 dicembre 2021)ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il postpartita di Napoli-Leicester: “Grande reazione? Quando prendi due gol come abbiamo stasera e con le difficoltà numeriche che abbiamo, non è facile reagire. Però abbiamo pulito la situazione, perché abbiamo avuto una reazione di carattere, personalità e anima. Nonostante difficoltà stasera i ragazzi hanno vinto la partita, quindi vanno fatti grandi complimenti”. “Pressioni? A questi livelli hai sempre la pressione di dover esibire classifiche e risultati. Sono sicuro che da una partita come questa trarremo il massimo”.Napoli Leicester “Giocare così è impossibile. Oggi avevo Politano da poter inserire a gara in corso, ma non ho potuto metterlo perché si è sentito male dopo pranzo. Meno male che Manolas è entrato bene. Anche a gente come Ounas ...