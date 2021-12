Spalletti: "Il Napoli ha un'anima, che reazione! Vittoria pesante col Leicester" (Di giovedì 9 dicembre 2021) Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Leicester. Leggi su 90min (Di giovedì 9 dicembre 2021), tecnico del, ha parlato al termine del match di Europa League contro il

Advertising

capuanogio : #Napoli, sfida decisiva con tante assenze per #Spalletti ma anche il #Leicester è pieno di problemi ed è arrivato i… - sportface2016 : +++#Napoli, stangata per Luciano #Spalletti: squalificato per due giornate per 'espressioni gravemente irriguardose'+++ - capuanogio : Al #Napoli restano solo 18 giocatori, emergenza per #Spalletti (#IlMattino) - MatteoDilibert3 : RT @FrancescoRoma78: Il #Napoli ai minimi termini di forze e organico supera il #Leicester e accede ai sedicesimi di #EuropaLeague, per il… - 17_Peppe : RT @SaxSan2: #Spalletti: 'Alla fine del primo tempo #Elmas era dispiaciuto e gli ho detto 'Se fai gol mi sdraio a terra', non volevo farlo… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Napoli Spalletti: "La vittoria mette tante cose a posto. Il mio Napoli ha un'anima" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match di Europa League ...

Napoli, Elmas: 'Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera' ... autore di una doppietta, è il protagonista della vittoria per 3 - 2 del Napoli contro il Leicester ... Spalletti ci ha detto tante cose, ovvero che siamo una squadra forte, ma che dobbiamo dimostrarlo ...

Spalletti a Sky: “Abbiamo avuto una reazione da squadra di carattere e personalità” Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria contro il Leicester: “Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo aver preso due gol in cui ...

LIVE - Spalletti in conferenza: "Che carattere di questo Napoli! Avevo detto ad Elmas una cosa..." Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Leicester: "Abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo. Mi fa ...

Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Europa League vinto contro il Leicester Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match di Europa League ...... autore di una doppietta, è il protagonista della vittoria per 3 - 2 delcontro il Leicester ...ci ha detto tante cose, ovvero che siamo una squadra forte, ma che dobbiamo dimostrarlo ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria contro il Leicester: “Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo aver preso due gol in cui ...Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Leicester: "Abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo. Mi fa ...