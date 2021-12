Spalletti e il tuffo sul terreno del Maradona: 'L'avevo promesso a...' (Di giovedì 9 dicembre 2021) A fine gara si è tuffato sul terreno fradicio del Maradona. 'Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo - dice Luciano Spalletti - : era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) A fine gara si è tuffato sulfradicio del. 'Load Elmas a fine primo tempo - dice Luciano- : era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora ...

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti tuffo Spalletti e il tuffo sul terreno del Maradona: 'L'avevo promesso a...' 'Lo avevo promesso ad Elmas a fine primo tempo - dice Luciano Spalletti - : era nervoso per qualcosa che non gli era andata bene e allora gli ho detto 'Fai un altro gol e mi tuffo in campo'. Ho ...

Napoli avanti con super Petagna e Zielinski alla Modric: da evitare Haaland Bella la festa finale in campo, col tuffo sull'erba fradicia del 'Maradona' di Luciano Spalletti. Il 3 - 2 spinge il Napoli agli spareggi con le terze classificate nei gironi di Champions League. Da ...

Spalletti: “Napoli, vittoria di anima e carattere. Giocare ogni tre giorni è impossibile” Spalletti parla a Sky al termine di Napoli-Leicester, il tecnico azzurro esalta la prova dei calciatori: "Vittoria di anima e carattere".

Napoli-Leicester 3-2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League Una doppietta di Elmas e un gol di Ounas qualificano gli azzurri. Infortunio per Lozano. Gli inglesi in Conference League ...

