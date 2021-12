Spa di montagna: al Col Alto di Corvara per una seduta thai (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le spa di montagna offrono diversi tipi di confortevoli trattamenti. Alcuni potranno sorprendervi per tipologia, natura e modalità. Soprattutto dopo un’intensa giornata di sci. Tornare sulle piste innevate dopo un anno di stop, significa anche tornare a immergersi in quell’universo verde e bianco, in alta quota, che rigenera il corpo e la mente. Complemento essenziale di ogni soggiorno sulle cime sono le spa di montagna e i loro massaggi e trattamenti. Esperienze che vanno aggiungere benessere al benessere. Prima tappa del nostro viaggio nelle spa di alta quota è l’Alta Badia. E il suo storico hotel Col Alto che ha appena riaperto dopo la chiusura estiva. Spa di montagna: seduta thai al Col Alto di Corvara Design alpino ma lineare, nel cuore delle ... Leggi su amica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le spa dioffrono diversi tipi di confortevoli trattamenti. Alcuni potranno sorprendervi per tipologia, natura e modalità. Soprattutto dopo un’intensa giornata di sci. Tornare sulle piste innevate dopo un anno di stop, significa anche tornare a immergersi in quell’universo verde e bianco, in alta quota, che rigenera il corpo e la mente. Complemento essenziale di ogni soggiorno sulle cime sono le spa die i loro massaggi e trattamenti. Esperienze che vanno aggiungere benessere al benessere. Prima tappa del nostro viaggio nelle spa di alta quota è l’Alta Badia. E il suo storico hotel Colche ha appena riaperto dopo la chiusura estiva. Spa dial ColdiDesign alpino ma lineare, nel cuore delle ...

Advertising

blhackrose : Ma qualcuno che mi porti in uno di quei posti lussuosi in montagna dove il mio unico pensiero è sciare e andare alla spa di pomeriggio no?! - WishYouWereV : Io oggi dovevo andare in una SPA in montagna, ma sta nevicando troppo ?? - albertolupini : Granbaita Dolomites, tutto il fascino della montagna 365 giorni all’anno - ItaliaaTavola : Aperto nel centro di Selva di Val Gardena (Bz) nel 1961, il Granbaita Dolomites interpreta in modo contemporaneo l’… - artacum : @Cosimo21134584 @M_gabanelli @rag_sole ... ristorante, vacanze, regali di Natale, spa, domestica, giardiniere, barc… -