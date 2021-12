Sorpresa al parcheggio | tante le infiltrazioni di acqua piovana VIDEO

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Poche ore dopo la solenne inaugurazione da parte del Governatore Vincenzo De Luca – con tanto di taglio del nastro – le condizioni delda 580 posti (tanti sono sulla mappa di Salerno Mobilità) nel sottopiazza della Libertà sono quelle che, tristemente, appaiono nel. Il filmato è stato girato da questo giornale alle ore 20 dell’8 dicembre. Ilappare pressoché vuoto con, appena, una decina di auto in sosta. Nell’unico settore visitato il solaio mostra evidentid’. Tanto che le gocce, che in alcuni tratti cadono copiose, oltre a bagnare il cemento formano ampie pozzanghere al suolo. Come è possibile, trattandosi di un’opera appena inaugurata? Altra criticità riguarda i bagni. Quelli destinati al ...

Non ho il parcheggio coperto: è un problema per la mia elettrica ?